Perú en una encrucijada

Tras el fallido autogolpe el 7 de diciembre 2022, por parte del ex presidente peruano Pedro Castillo, la lucha por el poder a teñido de sangre las principales calles del centro de Lima como igual el Sur del país, bastión del ex mandatario Castillo. La situación es sumamente preocupante, ante la polarización de este conflicto político, en las que organizaciones indígenas y movimientos sociales de izquierda adeptos al detenido exgobernante, presionan para su liberación, y piden el cierre del congreso, y la renuncia de su sucesora Dina Boluarte.

Aquí se hace urgente la intervención de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para mediar en este conflicto, y se pueda detener esta violencia, y el derramamiento de sangre, con una salida democrática.

Perú es una nación que posee mucha historia, y cultura, cuenta con potencial turístico que explota, su gente es alegre, amante de la música de salsa, y la cultural.

Recuerdo en una de esas misiones de trabajo, en los años 70 y 90, al Perú en el Centro de Lima estaba programado un concierto de salsa, y el artista invitado era nuestro compatriota Rubén Blades, y otras famosas orquestas, se confirmó que el peruano le gusta divertirse.

Pareciera que la actual presidenta Dina Boluarte, quien no cuenta con una bancada en el Congreso, se encuentra en una encrucijada, hace esfuerzos por controlar esta situación política, pero no lo ha logrado. Los movimientos sociales que protestan exigen nuevas elecciones.

El respeto a la democracia, deben de ser prioridad, en un dialogo entre las partes establecer acuerdos y poner un alto a la escala de violencia, y evitar más derramamiento de sangre.

Un golpe de Estado, con la disolución del Congreso, no es la vía, porque la acción de autogolpe del ex presidente Pedro Castillo, recibió el rechazo del resto de los países de la región, como de Europa. Este paso de darse agravaría la crisis política, no sería la solución.

La inexperiencia política del dirigente magisterial Pedro Castillo, convertido a presidente lo hizo dar ese paso de disolver el congreso, sin calibrar las futuras consecuencias, ahora los peruanos se enfrentan en las calles con el gobierno de la sucesora del ex presidente Castillo, quien a expresado que no se doblegara a la presión de las organizaciones indígenas y movimientos sociales.

* Periodista.