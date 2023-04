¿Perdimos en EEUU al cuarto poder?

Se supone que Estados Unidos (EEUU) representa la democracia en el mundo.

¿En qué se basa la democracia? Entre muchas cosas, en la división del poder: ejecutivo (presidente), judicial (Suprema Corte, fiscales, procuradores, etcétera), legislativo (senadores, diputados) y el “cuarto poder” (la prensa).

En la época actual, lo común es que ninguno funcione como debe ser.

Tristemente, en este, mi segundo país, al que he aprendido a querer, cada día se deterioran más las instituciones. Aunque todavía hay más respeto que en mi profundamente amada República Dominicana.

Sin instituciones, no funciona nada, y poco a poco se destruye todo.

¿Qué son las instituciones? ¿Quiénes forman parte de ellas? El congreso, los diputados, el presidente, las cortes, los jueces, los periodistas, los medios, las redes sociales (donde aún resisten algunos periódicos serios, por ejemplo, en mi país).

Si el poder judicial no funciona, los jueces se venden y usted no tiene quién lo defienda, ¿hay democracia en ese país? ¿Es seguro vivir e invertir dinero si nadie respeta las leyes? Claro que no, sino pregunte a los venezolanos, los cubanos y hasta a los colombianos, donde Petro comienza a hacer diabluras y ya comenzaron las protestas y la corrupción. Hace tiempo que dije que no creo en la Suprema Corte de EEUU.

Quizás en algunos jueces, pero jamás en todos. Creo en María Elvira Salazar, congresista de la Florida y en otros, pero no en la mayoría. ¿Por qué? Por lo general, no defienden al pueblo, sino a su partido. Y ya pasa lo mismo con los jueces de la Suprema. Como diría el Chavo del 8: “¿y a nosotros quién nos defiende?”. Ahora, me pregunto, ¿está funcionando la prensa como cuarto poder? No, y eso es aceptado públicamente por senadores y hasta por prestigiosos canales de televisión y periodistas.

Estaba en República Dominicana y empecé a ver lo que pasó en mi ausencia.

Bayly, por ejemplo, discutía sobre la cadena FOX y cómo el dueño ya no apoya más a Trump, cosa que era demasiada obvia. Si las cadenas defienden a un político y atacan a otros, ¿adónde se fue la supuesta “imparcialidad” que debe tener el cuarto poder? En mi país es peor. Los corruptos y los que se hicieron millonarios con el PLD, compraron periódicos, canales de televisión y hasta supuestos periodistas y comunicadores. ¿Es que llegaremos a ese caos en EEUU? Escuché al senador Marco Rubio afirmar que estaba de acuerdo con que la radio de Miami fuera dividida entre las que pertenecían a un partido o a otro. Señor senador, ¿adónde se fue la democracia? Que Dios nos agarre confesados. *Médico.