Panamá: Déficit fiscal y confianza

La información pasó rápido. En el país ni se enteraron. Le pregunté el tema a un amigo y me dijo en tono jocoso “como se come eso” refiriéndose al hecho histórico de Panamá que redujo su déficit fiscal en 2025 a 3.68% del PIB [Producto Interno Bruto], una caída de más del 40% respecto al año anterior, anunciado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Cierto; la inmensa mayoría de la población no somos expertos en economía, solo la del bolsillo propio, y a la vez estamos preocupados por el entorno familiar, los costos de los servicios, el aumento del precio de los combustibles, de la canasta básica familiar que se ubica entre los 295$ a los 305$ para enero y febrero 2026. Es una reducción inédita: equivalente a una disminución de más de 2,069 millones de dólares superando expectativas internacionales, en donde Agencias de Riesgo proyectaban hasta 4.4 %, Esto traerá beneficios para el país; menor costo de la deuda: disminuyó la prima de riesgo país en más de 54 %, lo que abarata el financiamiento externo. Se refuerza la imagen de Panamá como país disciplinado fiscalmente, clave para salir de listas grises relacionadas con transparencia financiera. En síntesis; este resultado no solo es histórico por la magnitud de la reducción, sino que también marca un punto de inflexión: Panamá gana estabilidad financiera, credibilidad internacional y capacidad de crecimiento sostenido. * Periodista.