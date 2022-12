Otro año que se va...

El 2022 está en la recta final y seguro varios ya estamos enumerando esas tareas que dejamos pendientes y que, con mucha “convicción” nos propusimos al principio. No hay nada malo en ir a ritmo propio, pero procrastinar puede costarnos más de lo que pensamos.

Si algo nos ha dejado claro la pandemia de Covid-19 es el que el mañana es incierto, que tiempo es lo que no tenemos y por ello hay que aprovecharlo de la mejor forma. Con esto no quiero darles un sermón sobre la productividad, al contrario, mi intención es recalcar lo trascendental de aquello que dejamos morir entre las prioridades laborales o preocupaciones banales.

¿A qué me refiero? pues a acciones significativas, detalles con los seres queridos y palabras que por alguna razón son difíciles de decir: te amo, perdón, te extraño...Sí, quizás es cliché abordar este tema en plena época navideña, pero si no ¿cuándo? Todavía hay detractores de Santa Claus y todas las tradiciones, algo entendible ante tanta comercialización y monetización de las emociones. No obstante, si podemos rescatar algo aún de estas fechas, es esa tendencia hacia la armonía común y las manifestaciones de gratitud hacia la vida, Dios, universo o cualquier entidad superior. Por otro lado, no debemos dejar de valorar lo que hemos logrado y aprendido durante los últimos 12 meses. Quizás, reconocer nuestras pequeñas victorias es lo que más cuesta e, irónicamente, lo más reconfortante.

Empecemos el 2023 con la disposición de abrazar los cambios, retos y giros, esos que nos recuerdan que la vida es para vivirla al máximo. Felices fiestas. * La autora es periodista.