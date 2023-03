¡Oiga, levántese de su silla!

No se tome como frase irrespetuosa. Es un llamado más para preservar la salud cardiovascular y otros aspectos de nuestra salud. Recordemos que el cáncer y enfermedades cardiacas nos llevan prematuramente a la muerte. Se conoce que el estar horas sentados se altera la fisiología de nuestro cuerpo.

Hay una tendencia a un aumento de nuestra glicemia que afecta nuestro cerebro. Quizás no lo notemos, pero en el tiempo las secuelas han de hacerse visibles. Se altera nuestra circulación vascular, en especial las extremidades inferiores. Leves aumentos de presión al estar sentados por mucho tiempo, por horas y en horas de ocio exageradas. Inclusive puede llevarnos a estar constipados por esta tendencia a la inactividad física. Esto por supuesto afecta más a personas que por limitantes físicas, son obligados a permanecer en sillas de ruedas o estar encamados. Pero aun así la fisioterapia preventiva y de rehabilitación ayuda a disminuir estos daños. Los que conservan aún la habilidad para caminar, es aconsejable no permanecer tanto en un sillón. Al menos levantarse y caminar por unos minutos y si se desea volverlo hacer entonces sentarse. Lo ideal es que restemos el tiempo de inactividad física o sedentarismo y cedámoslo a la actividad física. Cuando pienso en las damas y caballeros, sobre todo de tercera edad, que suelen pasar horas observando novelas tras novelas, me preocupo. No saben el daño a la salud que se hacen. No estamos indicándoles que no vean sus “formadoras” novelas, pero si a reemplazar tanto tiempo de no actividad física por otras. Pasamos horas sentados en algunas actividades que lo exigen como el comer, o el leer, pero aun así debemos realizar nuestra pequeña actividad física. Si es viable hacer ejercicios estructurados como caminar cada día y superar nuestros tiempos de caminatas, es una inversión costo beneficio para nuestra salud física y mental. Por supuesto realizándolo en lugares de mínimos peligros de accidentes. Entonces a “Sentarse menos y moverse más”, título del artículo que me motivó a reflexionar sobre esta realidad y de donde recogimos parte de la información que les presentamos. Estos consejos son para todos, pero en especial para pacientes que ya padecen enfermedades cardiovasculares o diabetes en donde el sedentarismo aumenta los riesgos de muerte. Si desea adentrarse en el tema, se publicó en ‘Nature Reviews Cardiology Sep.18 (9) 637-648’. * Médico.