Nuestra población y el uso de los bienes comunes

En muchas ocasiones me he puesto a pensar cuales son los lugares de esparcimiento que tiene la población, cuando quiere ir a pasear, caminar, jugar, ejercitarse, etc. Desde niño recuerdo que los comentarios de muchas personas eran que no existían lugares de recreación, en donde la población, de cualquier raza y edad, pudiera ir a distraerse.

En la ciudad capital, por lo menos en los últimos treinta o veinte años se han rehabilitado y creado distintos lugares para que los ciudadanos puedan disfrutar de los mismos. Recuerdo que se han mejorado parques en distintos corregimientos, se crearon nuevos e incluso se hicieron nuevas esctructuras como la Cinta Costera, que ha sido uno de los lugares preferidos de esparcimiento; en donde se practican deportes de todo tipo, se corre, camina e inclusive los domingos de habilita la mitad de la Avenida Balboa para que se pueda andar en bicicleta, patinar y practicar cualquier actividad que involucre deportes con ruedas. Así mismo, también en el Parque Omar, en San Francisco, se han habilitado distintos puntos en los cuales se puede practicar distintas modalidades de deportes y esparcimiento.

La pregunta que nos hacemos es si todo ciudadano tiene acceso a todos estos lugares de esparcimiento. Si bien es cierto que en su gran mayoría pareciera que no hay problema en el uso de parques y cuadros deportivos; ya que existen inversiones para adecuarlos para su uso, no es congruente que restringan el acceso del mismo a permisos que en muchas ocasiones no tienen ningún sentido.

Yo estuve parte de mi infancia y más o menos hasta los 13 o 14 años jugando en el cuadro de béisbol del Parque Urracá. Parque que ha sido remodelado y que tiene diferentes atracciones para que la familia pueda pasar tiempo recreándose en distintas actividades. El cuadro de pelota que se utilizaba para las Ligas del Club de Leones, que eran organizadas o coordinadas por Chompipa Castañeda, que dedicó su vida al béisbol y a los jóvenes; por lo cual le han distiguido con poner su nombre en el mismo, ahora resulta que se necesita permiso alcaldicio para que un padre que vive en alguno de los edificios aledaños pueda ir a tirar pelota con su hijo. Esto demuestra una desconexión total con la realidad, es como hacer una cosa con las manos y destruirla con los pies. Es ilógico pensar que dos o tres niños o jóvenes que quieran entrar al cuadro tengan que hacer una solicitud formal para usar el mismo cuando el mismo no está siendo utilizado. Los parques y cuadros son de uso público, siempre y cuando

se le de el cuidado debido de buen ciudadano. La pregunta es para que tienen el cuadro, para compañías que juegan softbol o academias de quien les puedan proveer fondos o para que todo ciudadano pueda disfrutar. Que hay de nuestros jóvenes y niños que pertenecen al Corregimiento y viven en las cercanías del Parque. No pueden bajar con sus padres porque hay una persona que se lo impide. He vivido en otros Corregimientos como Bethania y ese tipo de prohibiciones no se daban en el ‘Yuyín’ Luzcando. Se le permite a cualquier persona la utilización del mismo, siempre y cuando guarde la compostura y el cuidado del bien común. Es impresionante la falta de sentido común de los personas que están llamadas a administrar.

* Abogado y exadministrador de la ACODECO.