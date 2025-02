“ Nudes” y “Sexting” se toman las redes sociales

El mundo digital tiene mucha influencia en nuestro diario vivir: los cortejos de ayer, las conversaciones, mensajes, hoy casi todo es digital. Hasta buscar pareja se dice es fácil. Todo parece estar al alcance de un dedo. Estudios a nivel global ya advierten que el tiempo dedicado a las redes ha aumentado a casi un 60%, en los últimos 7años. Los mayores usuarios están en América Latina, siendo Colombia y Chile los países con más cibernautas. Panamá no se queda atrás: Datos de la UTP hablan de que para enero de 2024 había un aproximado de 78,8% usuarios de Internet, con 2,57 millones de cibernautas en redes, lo que equivale al 57% de la población total. Los internautas han venido pendientes de la aceptación y el rechazo, lo que hace que vivan en constantes presiones y preocupaciones, miedos, angustias y ansiedades. No es casual, entonces, que todo ello desemboque en situaciones inéditas de agresión, depresión, desgaste emocional y baja autoestima. Realmente se ha estado produciendo una sobreexposición a contenido sexista, altamente tóxico, que incita a compartirlo y difundirlo, hasta con propósitos de pornovenganza y extorsión, lo cual, no sólo afecta el pudor, la dignidad, la intimidad o la privacidad de las personas, sino también puede acarrear consecuencias riesgosas y peligrosas a los involucrados. Lo dramático de ello es que las cifras de latinoamericanos que comparten estos materiales comprometidos.

La autora es licenciada en turismo y escritora.