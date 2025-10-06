Networking: el puente entre ideas e inversión

La inauguración del Business & Investors’ Day 2025 marcó un paso histórico para Panamá tras su ingreso al MERCOSUR. Este encuentro fue más que una vitrina de proyectos: fue una plataforma para fortalecer el networking, esa herramienta clave que conecta ideas con inversión y talento con oportunidades.

Como Presidente de JCI Alianza y Director Ejecutivo de Stratos Consulting Group, tuve el privilegio de participar en ambos días del evento. Pude constatar que, más allá de los paneles y discursos, lo que realmente genera impacto son las conversaciones cara a cara. En esos espacios nacen alianzas estratégicas, surgen colaboraciones inesperadas y se construyen relaciones que pueden transformar negocios y comunidades.

El valor del networking no está solo en asistir, sino en llegar con actitud: escuchar, compartir y crear vínculos auténticos. Los acuerdos más valiosos muchas veces comienzan en un café, en una pausa entre conferencias o en un apretón de manos con propósito. Panamá tiene hoy la oportunidad de consolidarse como centro de negocios regional. Para lograrlo, debemos apostar por conexiones genuinas.

La próxima gran inversión podría estar, literalmente, a una conversación de distancia.

* El autor es presidente de Junior Chamber International, JCI Alianza.