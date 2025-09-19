Networking: el arte de abrir puertas

Detrás de muchas de las mejores oportunidades siempre hay una conversación. Eso es el networking: la capacidad de conectar con personas, compartir ideas y generar confianza. No se trata de acumular contactos o seguidores en redes, sino de construir relaciones genuinas que puedan impulsarnos a crecer, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo más interesante del networking es que rara vez sabemos de dónde vendrá el siguiente paso importante. Puede surgir en un evento, en un café, o incluso en una charla inesperada. A veces basta con escuchar con atención para descubrir afinidades que se convierten en consejos valiosos, en una colaboración estratégica o en el inicio de un nuevo proyecto. El secreto está en entender que el networking no se basa en el interés individual, sino en la colaboración mutua. Dar, escuchar y aprender con autenticidad es lo que transforma un contacto en un aliado. Cuando las relaciones se construyen con propósito y confianza, los beneficios se multiplican y las ideas encuentran espacio para florecer. En JCI Alianza lo vivimos todos los días: las iniciativas más poderosas nacen cuando decidimos conectar y trabajar juntos. Apostar por el networking es invertir en nuestro propio futuro, pero también en el futuro de quienes nos rodean. La próxima gran oportunidad puede estar a una conversación de distancia. Tal vez lo único que necesitas es animarte a dar ese primer paso. * Presidente de Junior Chamber International, JCI Alianza.