Nadie lo va a hacer por mí

Les comento una pequeña parte de mi historia. Desde niña fui muy diferente al resto de mis hermanas. Eso me costó demasiados llantos. Eran otras épocas. Las mujeres estábamos sometidas a las decisiones de los hombres.

En mi casa se hacía sólo lo que ordenaban los hombres. Una sociedad totalmente machista y hasta ignorante, si me lo peguntan., escondidas detrás del culto religioso. Esa era la excusa para controlarnos!

Porque muchas veces las decisiones que se tomaban en casa eran incorrectas, pero teníamos que seguirlas y someternos a ellas; a pesar de ser infundadas, por carecer de sentido común, conocimiento o ciencia.

Creo que yo era muy rebelde y eso no le gustaba para nada a mi entorno, especialmente a mi grupo social-religioso. Los críticos de la verdad absoluta y los bochinchosos se daban gusto conmigo.

Las críticas me llovían por todas partes. Pero, aparentemente, como yo era la rebelde, no les hacía caso. Recuerdo que cada vez que me decían que no se podía hacer algo, me animaban más para hacerlo. Reconozco que algunas de mis actuaciones y decisiones no fueron las más certeras y cometí errores en el proceso.

Pero, seguí hacia adelante. En fin, cosas tan simples como aprender a manejar, salir a quinceaños, conversar con compañeros hombres en la clase o traerlos a casa para estudiar no nos eran permitidas.

Recuerdo, que por dos años tomé el autobús para ir a la universidad local. No pasaba nada, pero mi familia tenía los recursos para que pudiese ir en mi propio vehículo. Cuando cumplí 21 años, finalmente aprendí a manejar y pude comprarme mi primer auto.

Por supuesto, ir a la Universidad fue otra lucha. Logré, después de mucha insistencia, convencer a mi madre de dejarme ir para obtener un título.

Para ese entonces, trabajaba en el negocio de mi padre, que ya había fallecido. Posteriormente, apliqué y logré obtener empleo para trabajar en una firma de auditores que me pagaba una un salario bajo, pero mi interés era adquirir conocimientos.

Para ese entonces, ya tenía un plan. Luego, obtuve trabajo en una naviera y en ese trayecto, pude irme a Estados Unidos para lograr muchos de mis otros sueños.

La vida no es lineal. A lo que quiero llegar es que en el camino encontramos muchos inconvenientes, cometemos errores, aprendemos de ellos y seguimos hacia adelante.

No permitamos que nadie nos arrebate nuestros sueños, ni los paradigmas religiosos, ni la obediencia a costumbres culturales, ni los fracasos, ni nada. Si construimos un sueño en nuestras mentes, debemos actuar para hacerlo realidad.

Aprovecha las oportunidades que se te presentan en el camino, úsalas para alcanzar tus metas, pero sin herir a terceros. Algunas veces fallé en el camino.

No mires hacia atrás, porque todo lo vivido fue aprendizaje. Es cómo forjas el camino hacia adelante, lo que te va a enseñar que has madurado.

Si se puede, yo lo sé ¡Cree en ti!

* La autora es empresaria.