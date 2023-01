Mini League, el camino que debemos buscar como sociedad

El sábado pasado dio inicio a la serie final del Torneo MINI LEAGUE COS. Este torneo aglutina más de mil niños en edades entre 5 y 8 años para disputarse la Copa del torneo, que en este año 2023 nuevamente ha sido patrocinada por Sunshine snacks.

Es importante mencionar que en la etapa final de este evento compiten 48 equipos de todo el país y cada equipo cuenta con 15 peloteritos que representan sus provincias.

La organización del evento provee de todo lo que se necesite para esta fiesta beisbolera. Se dota a todos los equipos de camisetas y gorras. Los bates, bolas, estadios, árbitros y todo lo referente a equipos para jugar es proporcionado por la organización. La finalidad es que solamente se presenten los niños a jugar.

Estos equipos tuvieron una eliminación entre 72 equipos a lo largo y ancho del país para ahora entrar a la recta final del torneo entre 48 equipos. Se jugará hasta el mes de marzo todos los fines de semana.La idea provino del vacío que existía en las edades de 5 a 8 años en lo que respecta al béisbol. Ni pequeñas ligas, ni la Federación de Béisbol de Panamá tienen posibilidad de crear torneos de estas edades, pero lo que no tiene precio es el apoyo que se da a la unidad familiar y al deporte. Es impresionante ver la cantidad de familiares que acompañan a los niños con sus equipos, padres, madres, tíos, abuelos, amigos, etc., creando un ambiente de unión familiar y camaradería. Las disputas entre las barras de cada equipo son fantásticas y la alegría y al coraje al jugar de cada niño nos dice que éste es el tipo de actividad que debemos construir como país. Alejamos a estos niños y familiares de ambientes nocivos para traerlos sanamente a participar en deporte y divertirse con sus seres queridos y amigos.

Ya entramos en la 5 edición del torneo que ha sido ganado anteriormente por Los Potros de Panamá Este, Los Tigres de La Villa de Los Santos, Academia Las Tablas y el año pasado por Los Linces de Río Hato, Coclé. Se espera que este año también tengamos semifinales y finales cardíacas; ya que siempre los marcadores a esa altura del torneo son muy parejos.

La verdad es que estos pequeños, para esa edad juegan béisbol de altura.

No se puede pasar por alto que esto no es posible, sino no es por el aporte de la empresa privada, que ha creído y cree en estas iniciativas que hacen país.

Entre los patrocinadores de este año están Sunshine snacks, Petróleos Delta, Banco acional, Senniaf, Alimentos Melo, El machetazo y PPC-Hutcinson port, de más está decir la participación de Medcom y COS como organizadores del torneo.

De la misma forma hay un equipo de personas que trabajan arduamente en la logística para que esto se haga realidad, mi aaprecio a todos ellos por su esfuerzo.

No podemos despedirnos sin mencionar que este tipo de actividades son en las cuales debemos estar poniendo todos nuestros esfuerzos como sociedad; ya que de esta manera apoyamos a los niños con valores, con deporte y con formación. el país debe caminar hacía ese objetivo sin más demora.

*El autor es abogado.