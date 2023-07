Mes del orgullo LGBTI

En el mes de junio se celebra el “mes de la diversidad”, sin embargo, con el veredicto judicial de la Corte Suprema de Justicia contra el matrimonio igualitario, en marzo pasado, queda en entredicho la seriedad de esta máxima corporación de justicia. Este fallo, en el que se declaró que la unión entre personas del mismo sexo “no tiene categoría de derecho humano y tampoco derecho fundamental”, saca a relucir los más bajos instintos dogmáticos e inapropiados, de los que dirigen esta máxima corporación de justicia.

Entonces, nos preguntamos ¿hacia dónde, como país, nos llevaría este fallo? A mi parecer, ciertos abogados/as, al ejercer la profesión no toman en lo absoluto la consideración de los derechos humanos; es más, escogen convenientemente que es o no es para ellos derechos humanos. Hacemos la salvedad que hay infinidades de derechos humanos que se violan y no se respetan como tal; el derecho al matrimonio entre dos personas que se aman y que juntas deseen construir entre sí un proyecto de vida, lo que se constituya en un contrato legal civil, del cual gocen de todos los beneficios como ciudadanos, es ignorado por autoridades judiciales, que respondiendo a sus meras subjetividades personales, niegan un derecho que tiene todo individuo de hacer familia. Este escenario nos lleva a muchos a reflexionar como ciudadanos, de qué tan alto es la negación de justicia a nivel local. Ahora, producto de esto, los solicitantes de reconocimiento de matrimonio (igualitario) una vez ya rechazado en Panamá, se dirigen ante instancias internacionales (como la CIDH), para pedir apoyo.

El mes de junio de 2023 para Panamá nos quedaría un sabor muy extraño por el devenir de muchas parejas que por décadas han estado a la espera de que se les respeten sus derechos humanos como ciudadanos, y aún se siga sin reconocerse. Cada individuo, independientemente de su posición, se le deben aplicar las normas de forma justa, alejada de toda subjetividad. Se ha tomado junio como el mes de la diversidad, que muchos por prejuicios ya marcados y claros a la fuerza lo han querido “revertir” con el llamado “mes de la familia”, que sin duda hace brechas entre distintos grupos; recordemos que hay distintos tipos de familia, aunado a la tradicional. *Activista LGBTI, politólogo y locutor para radio y televisión.