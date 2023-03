Faltan pocos días para la conmemoración del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, y para tal acontecimiento todos los padres y amigos que tenemos un familiar o conocido con lacondición especial de Síndrome de Down nos preparamos para portar nuestras medias llamativasde distintos diseños con el objetivo de lograr una mayor consciencia acerca del respecto y ladignidad que se mereces las personas con discapacidad intelectual.

En Panamá todos los años se celebra esta fecha portando las ‘Medias Desiguales’, marca que llegó para quedarse, gracias al trabajo que realizan día a día varias fundaciones como Down Panamá y Padres en Acción, a través de las cuales los padres y el resto de los familiares del niño o niña con Síndrome de Down somos orientados de cómo debe ser la atención de estos hermosos seres humanos y como debemos aceptarlos para lograr así, una Sociedad Inclusiva.

Soy del criterio como madre de una adolescente con Síndrome de Down “Victoria Vega”, que las autoridades como Ministerio de Educación, SENADIS e IPHE deben en conjunto establecer actividades que motiven a los niños y jóvenes de colegios públicos y privados a celebrar esta fecha, para que conozcan que el Síndrome de Down no es más que una condición en donde se registra una variación genética de los seres humanos, en donde una persona presenta 47 cromosomas en su mapa en lugar de 46.

Los invitó a usar su par de medias desiguales yo las portaré y tú, únete a esta campaña de orientación para que todos juntos logremos que Panamá tenga una Sociedad Inclusiva.

* Periodista, relacionista pública y abogada.