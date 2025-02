Me di cuenta de eso y de otras muchas cosas

Una relación no puede estar basada en la desconfianza... y solo me podrás traicionar una sola vez.

Y me di cuenta que hice duelo estando contigo, cuando nos dejamos de tomar la mano, cuando dejé de sentir emoción con tu presencia, cuando en lugar de paz me ofrecías angustia, cuando me enseñaste a dejarte de ver como primera persona, cuando mi cuerpo empezó a sentir frío al abrazarte, cuando tus palabras se convirtieron en controversia, cuando te alejaste, cuando ya no eras parte de mis planes, cuando dijiste que “eras así y no cambiarias”. Me di cuenta que...cortar con personas dolorosas y que vivieran sus propias historias, era amarme bonito.

La vida cambia, perdemos amores, amistades, y eventualmente parte de nosotros. Luego esas piezas toman otra forma en nuevos amores, amigos que aparecen y nos hacemos más fuertes.

La vida es muy corta para estar atrapado donde no pertenecemos y donde no nos quieren, siempre, siempre elígete a ti, y luego elige a quien te elige.

Al final, y a pesar de todo...” fue mejor así”, recuerda que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas.

“Dum spiro, spero... nil desperandun”. * Docente.