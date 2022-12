Más empatía y afecto a los enfermos

En algún momento de la vida todo el mundo llega a tener un familiar o allegado con alguna enfermedad crónica o degenerativa en la que tenemos que vivir día a día, como se deterioran y sufre, pero quien prepara u orienta a los familiares sobre ¿cómo debe ser el trato de estas personas o cómo apoyarla en esta etapa?

Es difícil, tanto para el paciente que padezca la enfermedad, como para los familiares quienes de manera desesperante buscan la forma de darle un apoyo y aliviar su padecimiento, pero veo con mucho dolor como este difícil trato emocional debe aprenderse a lo bruto, sin que ningún profesional te guie y te ayude de cierta forma a canalizar el mundo de emociones deprimentes y que se deben ocultar delante del enfermo, para tratar de hacerle sentir que todo estará bien.

La salud es un problema del cual no debe ser sólo para quien le hace falta sino para todos los que viven y aman a ese paciente, en este caso he escuchado hablar en varias ocasiones de la terminología “Los Cuidados Paliativos” el cual se define como aquellos “cuidos que se debe tener para mejorar la calidad de vida de quien tiene una enfermedad grave” y con esto se dice que debe ser “un planteamiento de los cuidados que responde a la persona en su totalidad, no sólo a su enfermedad”, pero todo esto queda a la libre en nuestro país y creo que es hora de que los familiares deban recibir la debida orientación para darle calidad de vida, comprensión y apoyo a los enfermos.

Otra de las cosas que veo con preocupación es la empatía de las personas con una convaleciente. En vez de mostrarse a disposición para ayudarle, veo como se hacen los ciegos, sordos y mudos. Más empatía, amor, afecto y apoyo a quienes dolientes, por favor.

* La autora es periodista.