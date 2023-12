Mala noticia para la salud

Un reciente estudio ha revelado que el consumo de azúcar ha aumentado en muchos países del mundo. Esto ha ocurrido a través de las bebidas azucaradas. El estudio que arrojo esta información se realizó de l990 a 2018 en aproximadamente 185 países. Los aumentos de estas ingestas variaron de país en país. Fue mayor en hombres que en mujeres y se destaco el continente africano como el más afectado. América latina y el Caribe también se detectaron como mayores consumidores. La ausencia de agua potable abrió paso a estas ingestas.

Las bebidas azucaradas se definieron como cualquier bebida con azúcares agregados y ≥50 kcal por porción de 8 oz, incluidas bebidas comerciales o caseras, refrescos, bebidas energéticas, bebidas de frutas, ponches, limonadas y aguas frescas.

El estudio fue publicado en la revista Nature Comunication 3 de octubre de 2023.-

Sugar-sweetened beverage intakes among adults between 1990 and 2018 in 185 countries-

“Las bebidas azucaradas son un problema de salud pública, porque se han asociado ampliamente con la obesidad y las enfermedades cardio metabólicas que se encuentran entre las principales causas de muerte y años perdidos por discapacidad a nivel mundial. Muchas directrices nacionales recomiendan limitar los azúcares añadidos a menos del 5 al 10% de las calorías diarias y, como los refrescos no añaden valor nutricional, algunos países gravan su consumo para ayudar a sus residentes a alcanzar este objetivo.” Intramed. -La investigación reportada en este artículo fue apoyada por la Fundación Gates, la Asociación Estadounidense del Corazón y el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en México. Intramed. En Guerra avisada...

* Médico.