Luz y seguridad

La seguridad de los ciudadanos es integral, y por experiencias vividas, soy de la fiel convicción que no hay persona que salga a la calle y no pueda ser víctimas de la delincuencia, se viva en Panamá o en Francia.

En estos días, he tenido que levantarme más temprano que de costumbre para llegar a tiempo al trabajo, y cuando habló de temprano estamos hablando de cuando el sol aún no se vislumbra en el horizontes, y en medio de la soledad de la madrugada queda más evidente lo necesario que es una buena luminaria para sentirse y permanecer seguro. Por todos es sabido que las empresas que suministras energía se encuentran en el ojo de la tormenta casi a diario por el tema de las deficiencias del servicio, pero las luminarias en buen estado no es un tema que se deba dejar de lado.

Solo tenemos que asomarnos por la ventanas de nuestros barrios populares y nos daremos cuenta la cantidad de faroles que no están funcionando, y aunque es cierto que en algunos casos este problema es ocasionado por los mismo ciudadanos vandalizan estos esta infraestructura para no ser reconocidos en sus fechorías, también es cierto que los problemas de fluctuación, la falta de mantenimiento o las inclemente naturaleza agranda el problema. Es importante que las luminarias se mantengan en buenas condiciones, con faroles que cumplan sus funciones de iluminar nuestro camino y de esta manera contribuir con la seguridad de todos los transeúntes. * Periodista.