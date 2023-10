Los metrobuses, ¿fuera de servicio?

Desde hace meses la empresa de Transporte Masivo de Panamá, que presta servicio en Ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito, viene afirmando que tienen problemas con la llegada de piezas de repuesto para sus buses, llamados metrobuses, por lo que la operatividad en las calles se ha visto fuertemente golpeada. Esto, afecta directamente a miles de usuarios del transporte público.

La empresa indicó hace unas semanas, en entrevista a uno de sus directivos para un medio televisivo, que solamente cuentan con poco más de 650 buses para suplir la demanda de movilidad en la ciudad capital. Sin embargo, se debe tener mínimo 900 buses operativos para brindar un servicio de calidad.

Del eslogan “Seguro, cómodo y confiable” no queda absolutamente nada.

Primero, desmejoraron la calidad de vida de los usuarios implementando las rutas cortas y los trasbordos, presuntamente para mejorar la frecuencia. Ahora estamos sin una ni la otra.

No hay buses para las rutas cortas y las pocas rutas largas no se dan abasto.

Para poder llegar a las 7:00 a.m., hay que estar listos esperando el bus más tardar a las 5:20 a.m., porque si llega después de esa hora no hay garantías de llegar a tiempo.

Dicen que es una situación que se les sale de las manos ¿Eso a quién le da una respuesta? Al trabajador que debe manejar equipo pesado y que solo puede dormir 5 horas diarias o a la salonera que debe estar todo el día de pie y que además debe salir a esperar un bus por horas.

Si no son aptos para administrar tan importante servicio deberían ser removidos o poner su cargo a disposición. * Periodista.