La violencia siempre será reprochable

Durante las últimas semanas se han reportado situaciones de violencia en distintos escenarios, situación que causa preocupación sobre cómo está actualmente el tema de valores, respeto, tolerancia y diálogo. Es muy lamentable ver altercados en la Asamblea Nacional, un espacio que debe ser de debates de ideas y propuestas. Un sitio donde se piensa que conviven personas educadas y civilizadas, pero estamos viendo otro tipo de comportamiento. Hay que saber comportarse y más en este caso por el cargo que ocupan, no se puede ser explosivo y actuar sin antes pensar las consecuencias. No es más valiente quien pega o quien grita, más bien esa actitud es más reprochada que aplaudida. En las escuelas también se han ventilado casos, en los cuales los docentes presuntamente han maltratado a menores. Todo esto es preocupante, porque las escuelas se suponen que son un lugar seguro, en el cual los pequeños van a aprender, y deben existir valores. Los docentes deben un ejemplo para ellos. Al final se debe recordar que en cualquier ámbito la violencia no es una manera para resolver los problemas y que las acciones hablan más fuerte que las palabras. * Periodista.