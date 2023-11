Tras los aciagos días vividos en las calles de todo el país en las últimas semanas, deben triunfar los ideales sobre la codicia y la corrupción. Ante el sentimiento colectivo de hastío -con altas dosis de apatía y frustración- la revolución de los jóvenes ha dado un vuelco al escenario nacional e inyectado en la ciudadanía el sueño de lograr que la política se rija por valores que se han perdido. Esa juventud anhela una nación muy distinta al país en el que están viviendo. Los honestos no pueden rendirse. La parte sana de la sociedad no puede claudicar ante los corruptos. Solo con un esfuerzo colectivo será posible sacar a Panamá de la postración actual. La ciudadanía está exigiendo en las calles la necesaria integridad moral de sus dirigentes. El liderazgo político actual carece de representatividad porque los ciudadanos le han retirado su confianza. Si bien urge sanear las finanzas públicas, con el mismo grado de apremio debe sanearse la práctica política. La ciudadanía se hartó de la delincuencia estatal, de los políticos especialistas en latrocinio. Sin proponérselo, la revolución de los jóvenes pulverizó los viejos esquemas de hacer política clientelar y niveló el escenario para que intervengan nuevos actores con propuestas innovadoras para cambiar las reglas del juego de la política. Los ciudadanos se han rebelado. Aupados por las nuevas tecnologías y redes sociales, Panamá está viviendo su propia primavera democrática. En su reciente libro anticipatorio -La rebelión del público, la crisis de la autoridad en el nuevo milenio- Martin Gurri, analiza el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en la actividad sociopolítica. Los efectos van desde la merma de autoridad de los políticos y los medios de comunicación tradicionales, a la rebelión del público contra las élites que controlan el poder y que han perdido contacto con las preocupaciones y vivencias de la gente común. La tesis de Gurri es que se está viviendo un cambio de época en la que los ciudadanos, organizados a través de las nuevas tecnologías -desde abajo- van moldeando y marcando el paso de la política, desafiando al Estado, sus autoridades y todos los esquemas institucionales establecidos. Después de las expresiones épicas de patriotismo de la juventud panameña, de la floración de la justificada explosión social, es el momento de la reflexión, de pensar. Por todos los medios es imprescindible garantizar que las ideas, individuales y colectivas se expandan como aportes para construir opciones válidas de futuro. Panamá tiene una extraordinaria capacidad de reconstruirse después de las tormentas. El país va a salir de la crisis. Allanando el camino. Poniendo racionalidad donde hay violencia. Empatía donde hay indiferencia. Luz donde hay oscuridad. Se desconoce cómo será literalmente el día de mañana y, desde luego, qué traerá el año próximo. Pero la revolución de los jóvenes presiona en las calles por el cambio. Quieren un nuevo país, no el que tienen actualmente.