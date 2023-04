La responsabilidad de votar

Ahora que los aires políticos se están calentando rumbo a la escogencia de nuestros nuevos gobernantes para los próximos cinco años, [a partir de mediados de 2024], he escuchado de muchos ciudadanos la típica frase de “no voy a perder mi tiempo en ir a votar”. Pero eso me parece tan irresponsable y más que un alivio, me hace tener una sensación de preocupación.

Cómo pretendemos que las cosas van a cambiar si no formamos parte de ese cambio que tanto pedimos. Creo que una de las formas más empoderadas que tiene un ciudadano es cuando hace valer a través del voto sus derechos y las cosas que puede lograr con eso.

Si dejamos en mano de los mismos que siga empoderándose las cosas seguirán de mal en peor. Es hora de salir a votar con responsabilidad y darle la confianza a esas personas, a las que en muchas ocasiones vemos sus intenciones como una total locura.

En la política, no vale el poder que tengan quienes están al frente de ella, sino la capacidad que tenemos como ciudadanos de elegir a los menos malos.

Para las elecciones generales de mayo del 2024, el panorama se muestra reñido y complicado, pero tengamos ese ánimo de salir y dejar plasmado nuestra voz en el voto. El proselitismo, la compra de votos, y otras prácticas usuales de la temporada de política no son las que determinan quieénes serán los que saldrán electos, pues el voto sigue siendo secreto. * Periodista.