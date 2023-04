La quiebra de la Doctrina Estrada

“En pocas palabras, la Doctrina Estrada dice que México no debe juzgar, ni para bien ni para mal, los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otros, porque implicaría una intromisión en su soberanía”.

El resumen de la Doctrina Estrada se difunde a propios y extraños ante la ingerencia del gobierno mexicano en asuntos políticos inscritos en la soberanía constitucional de la República del Perú, que retiró su embajador ante la intromisión reiterada. Sin embargo, cuando senadores republicanos de Estados Unidos propusieron medidas de fuerza militar por el asesinato de tres norteamericanos en el territorio mexicano, el presidente mexicano invocó la Doctrina Estrada.

Columna vertebral del Derecho Internacional Mexicano, la llamada Doctrina Estrada lleva el nombre del intelectual Genaro Estrada Félix que la presentó como secretario de relaciones exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio en 1930.

Desde esos años, la Doctrina Estrada rigió en las relaciones diplomáticas mexicanas bajo el principio de no intervención en asuntos de otros países y el acatamiento al derecho de la libre determinación de los pueblos.

Fue la respuesta soberana ante la injerencia de Estados Unidos en la política interna mexicana en la evolución, al principio caótica del país, a lo largo del proceso revolucionario.

Blindó México la toma de decisiones soberanas ante el conglomerado internacional en casos como la nacionalización del petróleo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas.

Contradictoriamente, sin embargo, el actual gobierno mexicano no dice nada ante las dictaduras de Nicaragua, Cuba, Venezuela, en donde no existe la libre determinación del pueblo , la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, entre otros derechos humanos reconocidos por la Declaración de Derechos de las Naciones Unidas. La Doctrina Estrada establece que México no otorga reconocimientos porque considera que es práctica denigrante.

Sólo se limita – o debe limitarse – a mantener o retirar sus agentes diplomáticos , sin calificar precipitadamente, ni a posteriori, el derecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos y autoridades.

* El autor es abogado.