La política de prevención no debe ser improvisada

Podemos señalar, que la política criminal es un conjunto de medidas que el Estado toma con el fin de prevenir la criminalidad, luego entonces, la política criminológica es la atención de los conocimientos criminológicos en materia de prevención general y especial de las conductas antisociales, por ende, la política criminológica ayuda a conocer de manera anticipada las probabilidades de esas conductas criminales, utilizando los recursos necesarios con el fin de prevenirla.

Por lo tanto, las políticas de prevención no pueden llevarse de manera improvisada, toda vez, que los programas de prevención y las técnicas son parcialmente desarrolladas, y en la actualidad, no hay un plan bien definido de prevención, por lo cual en Consejo Nacional de la Política Criminológica, están elaborando los planes de prevención, ante la actividad estrictamente represiva, donde se espera que el individuo cometa un delito para castigarlo, es decir, que se acomete el hecho delictuoso, no las raíces que lo producen, o los componentes que lo colaboran.

De este modo, los conflictos sociales, se encuentran interconectados de varios factores alrededor de la familia, la educación, la economía y el ambiente, entre otros, sin embargo, lo anterior, según los estudiosos del problema de la delincuencia, indican que mediante el uso de la tecnología, formas de delinquir, métodos para llevar a cabo el delito, procedimientos, que poseen los delincuentes son más vigentes, están a la vanguardia por ser más sofisticados de lo que espera la sociedad, con falencias y sin preparación alguna para afrontarlos.

Por otro lado, ciertamente, podemos observar que no es sencillo, ni tampoco económico; por lo cual, El Estado, deberá desarrollar planes generales y específicos de prevención que comprendan: análisis a fondo del problema; Políticas, estrategias y programas fundados en estudios de pronósticos; métodos para reducir eficientemente las oportunidades de realizar actos de delincuenciales; participación comunitaria; como la cooperación interdisciplinaria entre la instituciones públicas, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, otros sectores sociales.

Partiendo del Principio filosófico-criminológico que a la letra señala: “No hay mejor delito que el que no se comete”, queremos llamar atención a las políticas de prevención que ayudan a favorecer la socialización e integración de manera eficaz, de todos los seres humanos - niños, jóvenes, adultos - en la relación de la familia, la comunidad, la educación, los medios de comunicación, la política social, respetando el desarrollo personal, como participantes en los procesos de socialización e integración.

Por lo tanto, si conocemos sus talones de Aquiles, sus causas que llevan a una sociedad o comunidad a ser delictiva, y a los sujetos de los diferentes estratos sociales, estaremos dando los pasos obligatorios hacia la ejecución de políticas públicas criminológicas de prevención que vayan de acuerdo con la realidad social, cuya finalidad es pretender y mantener la armonía, bienestar y equilibrio de la sociedad.

En este sentido, se presentan todas las acciones, estrategias y programas para entender la conducta del ser humano, que requerimos para analizar la realidad desde una nueva concepción más diligente, participativa, más flexible y sin prejuicios, con la integración de toda la sociedad y actores sociales, sin las segmentaciones territoriales, políticas sociales ni culturales, por lo cual, se hace imprescindible una participación más activa de la sociedad en el analice la comprensión del comportamiento, a través desde sus reglas, cultura y desarrollo.

Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica.

* Abogado – Docente -Mediador.