La Numismática como herramienta de conocimiento

Recientemente se llevó a cabo la Feria de Numismática de Panamá en el Centro Vasco Núñez de Balboa en el Hotel Panamá. Ya es la XXV feria y la Asociación de Numismática cumplió 40 años de existencia a nivel nacional.

¿Sabían ustedes que gracias a la Numismástica podemos conocer la historia de los países?

La numismática es el coleccionismo de monedas y objetos relacionados como billetes, títulos valor y medallas. La numismática también abarca el estudio de la moneda y el pago, y da testimonio de la historia económica, comercial y política del ser humano.

A mí personalmente me gusta ir a las Ferias porqué me da la oportunidad de conocer a través de sus exhibiciones la historia de Panamá y del mundo. Además de interactuar con diversas personas amantes del coleccionismo incluso en esta ocasión me encontré con Davis Peralta que estaba promocionando su libro en dicha feria y conversamos un rato no mucho tiempo por cuestiones de tiempo pero es interesante conocer anécdotas de una gloria del baloncesto panameño y que todavía está con vida para contarlas. En la feria también había una muestra de Star Wars de gran calidad preparada por Orden 66 y exhibiciones de miembros de ASONUM (Asociación de Numismática de Panamá) de lo más interesante en donde se narraba a través de monedas, billetes, medallas y objetos la historia de personajes como: Omar Torrijos Herrera, La Inauguración del Puente de las Américas, Star Wars, El Canal de Panamá y otros muchos más. Personalmente soy un amante de este tipo de eventos de coleccionistas y cómo me ocurre cuando voy a la Feria del Libro no puedo salir de dicho evento sin adquirir algo. Recomiendo asistir a estas ferias y conocer más sobre la Numismática porqué mucho podemos aprender a través de la misma. *Poeta y Escritor.