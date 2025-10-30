La Ley del Rendimiento Decreciente en el Fútbol

Trayendo al ámbito del fútbol la Ley de Rendimiento Decreciente que establece que, en un proceso de producción siempre se llega a un punto en donde, aunque se aumente un factor, como sería agregar jugadores, sin cambiar los demás factores, como serían las estrategias, el resultado conduce a una disminución progresiva de la misma (menos triunfos).

Si a esta ley conjugamos el factor determinado en la frase: “No se le puede pedir peras al olmo”, debemos aterrizar en las siguientes conclusiones: Que todo el equipo funcione de mejor manera, coordinadamente, mejorando la efectividad grupal.

Que se aporte coraje y osadía al accionar del equipo. Sólo los osados y aventureros logran los triunfos. Que el técnico o cuerpo técnico estiren sus conocimientos al incorporar a sus estrategias las concepciones de lo absurdo. “De vez en cuando hay que hacerse el loco para ser feliz un poco”.

Es este último factor el que mejor puede romper con las limitantes de la Ley del Rendimiento Decreciente, por su característica amorfa ya que esta ley sólo opera, de manera maravillosa, en el ámbito de lo lógico. En base a lo anterior, se puede proyectar el rumbo de un equipo y más cuando los adversarios cuentan con la tecnología que les permite referenciarlos – en la doble vía, tanto de un lado como del otro, ambos. En torneos cortos, como eliminatorias mundialistas, son los absurdos, la osadía y el espíritu aventurero los que pueden constituirse en las mejores herramientas, por lo que las técnicas de enseñanzas basadas en la teoría de las inteligencias múltiples pueden servir para calar de manera más apropiada en la consciencia de cada jugador. * Profesor de historia.