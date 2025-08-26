La leche derramada, ¿se puede recoger?

“Un vaso de leche de vaca es un alimento completo”, nos decían en la escuela los maestros para que tomáramos en la mañana. ...Evoco el recuerdo ahora que el país está en la incertidumbre a la que se enfrenta unos 320 ganaderos de las provincias de la región de Azuero y de Chiriquí, ya que la empresa Nestlé ha decidido suspender la compra del lácteo.Como en muchos rubros agrícolas la república de Panamá no es autosuficiente. La producción nacional de leche no cubre la demanda interna: el país consume cerca de 400 millones de litros de leche al año, pero importa casi la mitad. Se necesita aumentar en un 30% la producción actual para satisfacer el mercado local. El sector ganadero dedicado a la producción de leche está compuesto por varios miles de productores, distribuidos principalmente en tres categorías según el tipo de leche que producen: Grado A: trabajan 367 ganaderos con una producción anual de 103.8 millones de litros. Grado B. otros 68 productores con 3.8 millones de litros y los de Grado C. con unos 1,157ganaderos que generan unos 26.7 millones de litros. En 2024, Panamá produjo aproximadamente 189 millones de litros de leche en grados A, B y C. Como dice el dicho: “no hay que llorar sobre la leche derramada” y esta podría ser una oportunidad, empezando por la reducción de importaciones, mejoramiento genético y aumentar la cadena de valor, transformación y producción de derivados como yogures, quesos y helados, promover el consumo nacional.