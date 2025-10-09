La infancia no pertenece al internet

En tiempos donde la exposición se ha vuelto parte de la rutina, muchos padres comparten cada paso de sus hijos en redes sociales: sus juegos, logros, travesuras y hasta sus frustraciones.

Lo hacen con amor, pero sin medir las consecuencias de mostrar una infancia que no les pertenece del todo. Los niños no eligen aparecer en ese mundo virtual donde cada gesto puede volverse viral.

Los pequeños imitan lo que ven. Copian conductas, palabras y actitudes de los adultos, especialmente de sus padres.

Pero todavía no comprenden lo que está bien o mal, ni dimensionan el alcance de una publicación. Por eso, la decisión recae en los adultos, que muchas veces confunden el deseo de compartir con el derecho a exponer. Antes de subir una foto o un video, deberíamos preguntarnos: ¿querrá mi hijo esto de verdad o seré yo quien, por querer estar expuesta, lo arrastro también a este mundo? En las redes sociales hay personas buenas, pero también mucha maldad.

La infancia no debería ser parte de ese riesgo. Protegerlos no significa ocultarlos, sino cuidar lo más valioso que tienen: su inocencia, su identidad y su derecho a decidir cuándo y cómo ser vistos. * Periodista.