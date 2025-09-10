La iluminación ayuda a la seguridad

El tema de la iluminación es un obstáculo constante para mantener las calles seguras.

Ya sea por la falta de mantenimiento, las fluctuaciones de energía o la mala calidad de los equipos que se utilizan son frecuentes. Los postes que no cuentan con una iluminación óptima para el lugar, hace que las avenidas y veredas de nuestro país sean un lugar nada seguro para transitar.

A lo mejor, las autoridades no transitan por estos lugares a ciertas horas de la noche, pero hay que decir que existen zonas en una total oscuridad o cuyas luminarias no se encuentra en buenas condiciones, lo que impide una buena visión de los alrededores y puede convertirse en un lugar perfecto para la proliferación de la delincuencia. Sumado a esta deficiencia, encontramos los árboles frondosos que durante el día pueden ser muy buenos para sofocar el calor y proteger a los peatones del sofocante sol, pero de noche no son más que sombras. Es importante que los urbanistas y las autoridades tomen en consideración la necesidad de iluminar de forma correcta tanto calles como avenidas de nuestro país, para evitar la proliferación de la delincuencia y la inseguridad que afecta a los peatones y conductores.

* Periodista.