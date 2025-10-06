La falta de ética en lo cotidiano

Caminar por las calles de nuestra ciudad capital debería ser una experiencia agradable, pero cada vez es más común encontrarse con escenas que reflejan una alarmante falta de ética y moral. Personas que, sin el menor pudor, deciden orinar en plena vía pública o realizar actos impropios frente a todos, como si la convivencia social no tuviera normas mínimas de respeto. Lo más preocupante no es solo el acto en sí, sino la naturalidad con la que se ejecuta, como si fuese parte de lo normal.

Este tipo de comportamientos no solo atenta contra la imagen de la ciudad, sino también contra la salud pública y el derecho de los demás a transitar en espacios limpios y seguros. La ausencia de sanciones firmes por parte de las autoridades contribuye a que estas conductas se repitan sin consecuencias. Es urgente que exista una regulación más estricta, acompañada de campañas de educación ciudadana, que promuevan el respeto por los espacios comunes.

La verdadera modernidad no se mide en edificios ni en tecnología, sino en la capacidad de una sociedad para vivir con decencia. Y en eso, aún estamos en deuda. * Periodista.