La cultura toma fuerza en las provincias

El inicio del año para la etapa cultural en muchas provincias del país representa mucho más que una agenda de actividades; es una reafirmación de identidad y orgullo colectivo.

Aprovechando el buen clima y la entrada de la temporada seca, llegan las ferias y encuentros culturales en distintos puntos de nuestro territorio, las comunidades vuelven a convertirse en escenarios vivos donde confluyen la tradición, el talento y la creatividad local.

Estos espacios no solo dinamizan la economía (principalmente local), sino que también visibilizan el esfuerzo de artesanos, músicos y gestores culturales que encuentran en estas plataformas una oportunidad para compartir su trabajo. Las ferias culturales acercan al público a lo hecho a mano, a los sonidos autóctonos y a expresiones que narran historias transmitidas de generación en generación.

Además, promueven el turismo interno y fortalecen el sentido de pertenencia, especialmente entre los jóvenes, quienes descubren en estas actividades una conexión directa con sus raíces.

Respaldar esta etapa cultural es apostar por la preservación del patrimonio y el desarrollo comunitario. Cada compra a un artesano, cada presentación musical y cada visita a una feria ayudan a mantener vivas las tradiciones, demostrando que la cultura sigue siendo un motor clave para unir, educar y celebrar nuestra identidad.

* Periodista.