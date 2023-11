La Construcción de una Patria Libre para Todos

Este mes de noviembre nos brinda una nueva oportunidad como ciudadanos, ya que nos ha impulsado a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de repensar los cimientos de nuestra nación. Quizás no haya habido un momento más propicio para comprometernos a erradicar todo lo que nos perjudica y abrazar todo lo que nos fortalece como sociedad. Hoy, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá asume y reafirma este compromiso en su propósito de trabajar por el bienestar nacional. En estas últimas semanas, ha quedado claro la urgente obligación de que cada panameño se involucre de manera responsable y respetuosa con sus conciudadanos en este proceso de reconstrucción. Este compromiso ha sido demostrado de manera palpable en las protestas pacíficas, en las cuales miles de panameños y panameñas, especialmente jóvenes, han alzado sus voces contra el sistemático deterioro institucional y el gobernar de espaldas al ciudadano. Por esto, siendo testigos de estos eventos, rechazamos enérgicamente el secuestro de la ciudadanía a través del cierre de las vías y el deterioro de las condiciones de vidas de las diferentes comunidades del territorio nacional y exigimos su apertura y liberación. Es innegable que Panamá necesita urgentemente reformas de fondo. Sin embargo, no pretendan aquellos que violentando nuestros derechos y generando confrontación entre nosotros mismos, conseguirán de manera democrática, estos cambios. Por el contrario, seguir insistiendo en amenazas que vulneran los derechos y el bienestar de la ciudadanía, denota una real falta de interés de lograr la paz social, quedando en evidencia su interés dañino por seguir generando caos e incertidumbre, buscando lograr objetivos fundamentados en agendas ocultas, rechazadas evidentemente por la mayoría. La juventud panameña nos ha demostrado que se puede alcanzar objetivos de forma distinta y sin hacer daño al prójimo. El éxito obtenido con la aprobación de la ley de moratoria minera es un claro ejemplo. De igual forma, nos corresponde velar por la actuación en derecho y oportunamente de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas presentadas contra la Ley 406. La construcción de una Patria Mejor, como es evidente, no es tarea sencilla y requiere el compromiso responsable de todos los habitantes de nuestro país. Por ello, aun cuando maltrechas y cuestionadas, nuestras instituciones han comenzado a dar respuesta al clamor nacional. Eso es, sin duda, un primer paso. Ahora, nos corresponde como sociedad canalizar en paz el despertar nacional hacia decisiones y acciones que nos lleven a esa Patria Mejor que todos aspiramos.