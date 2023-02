Con el restablecimiento de la normalidad postpandemia y aunque muchos no quieran la extensión del subsidio del combustible, como era de esperarse la cantidad de vehículos en las calles de panameñas es de no creerse.

A cualquier hora las avenidas están repletas de automóviles, en el pasado quedó eso de dejar el auto en la casa para ahorrar. Durante la semana que los funcionarios estuvieron pagando horas por los días de carnaval el congestionamiento fue abismal.

A esto se suma, el programa de parcheo en alguna de las arterias más importantes de la ciudad, aprovechando la temporada seca.

Todos estos factores solo son leña para el fuego de la intolerancia que cada vez es más evidentes y el sofocante calor de la temporada, vías sin señalización adecuada, el uso de celular mientras conduce, y el juega vivo de nunca acabar son parte del problema.

En el otro extremo tenemos a los peatones, que se enfrentan en ocasiones arriesgan la vida al cruzando una calle, caminando por una de las deterioradas veredas de esta ciudad o pasando sobre una alcantarilla, en muchos casos esquivándolas porque no tiene tapa o está a punto de colapsar.

Pero estas los transeúntes tampoco son totalmente víctimas, en ocasiones su falta de prudencia no solo pone en riesgo su vida la de los conductores. No se fijan al cruzar, se tiran sin asegurarse que el conductor esta alerta, no les importa los semáforos, no utilizan las líneas de seguridad. En fin, tanto de un lado como del otro esto se ha convertido en un sálvese quien pueda, lo que se ve reflejado en las estadísticas de atropellos y accidentes.

Cada día se presentan al menos 90 accidentes, según datos de las la mayoría colisiones leves pero las estadísticas de atropellos también se encuentra entre las primeras causas de lesionados o muertes.

Al parecer, como popularizo el reguesero panameño Japanese “la calle no está para humanos”.