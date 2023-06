La basura forma parte del paisaje local

Parte del paisaje de nuestro país son los cerros de basuras. Una esquina convertida en un basurero clandestino es una costumbre ya. Mientras que, para nadie es un secreto que la deficiencia del servicio es enorme, la población está expuesta a un sin número de enfermedades por la mala disposición de la basura. Mientras en otros países la basura vale miles de dólares, la educación sobre el manejo es permanente, se incentiva y penaliza la cochinada en Panamá la acumulamos y sálvese quien pueda. No podemos esperar solo que las autoridades tomen acciones, aunque son quienes deberían gestionar decisiones, la población debe ser más consiente. ¿Hasta cuando se seguirán dando daños a la salud y al medio ambiente por la ausencia de condiciones adecuadas y verdaderas como la voluntad gubernamental que promueva una recogida de desperdicios eficientes?. Al parecer, importa poco que la ineficiente disposición de los desechos y contaminantes afecten la alimentación de las personas y promueva la aparición de enfermedades prevenibles. Aunque el tema de la contaminación ambiental a muchos no le interese, otros los sigan por tendencia es un tema que debe importar y preocupar debido a los grandes efectos que tiene en la salud. Bueno, ¿será que Panamá necesita más personas enfermas para que las industrias sigan ganando dinero?, ¿para que se siga pagando por un servicio de la salud que tampoco es tan bueno que digamos?. Debemos tomar consciencia. No tirar basura. Colocarla en los lugares adecuados, son acciones simples pero en muchas ocasiones olvidadas. La acumulación de basura por los microbios genera muchas enfermedades sobre todo cuando contactan con el agua de beber o los alimentos. De allí la importancia de un adecuado manejo. Seamos más consciente y cuidémonos.