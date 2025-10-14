La asamblea de la SIP y la innovación

La 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebrará del 16 al 19 de octubre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana, marca un punto de inflexión para el periodismo del continente.

No solo por la calidad de sus debates o la diversidad de sus voces, sino porque dedica prácticamente una jornada completa, el 18 de octubre, a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital, con foco en la inteligencia artificial (IA).

En un contexto donde la industria, los medios y sus redacciones enfrentan simultáneamente la disrupción tecnológica y la urgencia de modelos sostenibles, esta decisión no es un gesto simbólico, es una necesaria declaración de supervivencia.

El programa recorrerá los grandes temas que hoy definen el futuro de los medios, desde la inteligencia artificial hasta el liderazgo empresarial responsable. Uno de los paneles será “Inteligencia artificial aplicada a las redacciones”, que tendré el honor de moderar.

Allí exploraremos las experiencias de tres prestigiosos medios, Vanguardia de México, The Associated Press de Estados Unidos y El Comercio de Perú con la IA. Punta Cana será, durante esos días, el laboratorio vivo del futuro del periodismo. Un futuro impostergable que hay que construir desde ya. *Consultor en Transformación Digital.