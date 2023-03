Jóvenes con buenos valores

Tres jóvenes, estudiantes del Instituto Comercial Panamá, tienen a sus padres orgullosos, al igual que al director y docentes de este colegio, por una acción realizada recientemente.

Ellos son: Elizabeth, Luis y Alcibiades, quienes se encontraron un reloj, de una marca reconocida y costosa, además de un anillo de oro, pero la buena acción fue encontrar al dueño de estás prendas y devolvérselas, sin imaginar que este acto les traería grandes cosas y reconocimientos.

Estos actos me hacen ratificar que no todo está perdido en la juventud panameña, todavía hay chicos con valores y con ganas de cosechar grandes cosas por el bienestar del país; pero esto es fruto del trabajo que realizan los padres de familia, la formación que les dan desde sus hogares y aquí se ve plasmado que no todo se ha perdido, hay esperanza en nuestra juventud, solo hay que darle oportunidad.

¡Que bueno! Aún existen personas honestas, pero triste es que no sean noticias ni tendencias en las redes sociales, y es que no valoramos lo positivo, queremos ver los actos chabacanos e inmorales.

A estos tres jóvenes no los he visto en los programas mañaneros, sin embargo sí estos muchachos estuvieran peleando o haciendo otros tipos de actos de seguro serían hoy famosos.

* El autor es periodista.