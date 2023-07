Jorge Edwards y Carlos Alberto Montaner: cuando un amigo se va...

Quiero empezar con la canción de Alberto Cortés – “Cuando un amigo se va” – para referirme a dos amigos cuya escritura fue sinónimo de libertad: el escritor chileno Jorge Edwards y el escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Conocí a Edwards en Lima en un almuerzo memorable en su casa en honor de Pablo Neruda y Luis Alberto Sánchez. Neruda estaba de paso hacia su país. Viajaba por barco porque tenía fobia a los aviones. Jorge era primer secretario de la embajada de Chile en Perú , donde se desempeñaba como agregado de prensa otro gran amigo chileno: Genaro Medina. Después volvimos a encontrarnos en un congreso internacional de escritores celebrado en Chile, con la presencia de Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Camilo José Cela, Juan Carlos Onetti, Leopoldo Marechal y tantos otros que sería largo enumerar. En Panamá fue el último encuentro , luego de su turbulenta misión diplomática en Cuba. Los litigios políticos no alteraron la serenidad espiritual de Edwards, mucho menos la dedicación literaria del gran narrador de “El patio, Gente de la ciudad, “Las máscaras ,”Temas y variaciones”, “El peso de la noche, Vida de Joaquín Edwards Bello. Pero no he leído todavía sus obras de los últimos años: “El museo de cera”( 1981), “ La mujer imaginaria”( 1985), “El anfitrión”( 1989), “El origen del mundo”( 1996), “El sueño de la historia”( 2000), “La muerte de Montaigne”( 2011), “Los círculos morados”, “La casa de Dostoiewski”, “La última hermana”( 2016) y “Oh maligna”( 2019), relato del amorío del cónsul Neruda con la birmana Josie Bliss. En “Persona no grata”, Edwards ofreció su versión del conflicto con los cubanos, que no interrumpió su amistad con Neruda al que acompañó en la embajada en Francia como evocó en “Adios poeta”. Apellidarse Edwards y ser amigo de Neruda fue un desafío que Jorge afrontó con digna independencia.

Carlos Alberto Montaner fue de hecho y derecho un exiliado profesional, un periodista comprometido hasta el tuétano con la ideología democrática opuesta al régimen cubano marxista- leninista del ardiente trópico político, distinto al comunismo de los países de Europa Oriental. Por su relativa juventud cronológica y la energía de temperamento que lo distinguía, Montaner tomó la posta de los escritores cubanos ya cargados de años, debilitados por el largo destierro, fatigados y neuróticos por la nostalgia para poder defender vigorosamente la derrocada libertad cubana. Enrique Labrador Ruiz residía en Miami entre la pobreza y el olvido. Sus novelas no las conocían los hijos de los desterrados y vieron con indiferencia a ese achacoso periodista y novelista cubano. Al abandonar la isla, Guillermo Cabrera Infante vivió un tiempo en España entre la hostilidad del gobierno franquista hasta que decidió instalarse en Inglaterra donde pudo escribir con la talentosa mordacidad de su estilo narrativo y periodístico. Heberto Padilla fue acusado de “actividades subversivas “ y acosado por la policía de seguridad del estado. Padilla y Cabrera odiaban a Fulgencio Batista y colaboraron con la revolución en revistas y agencias de noticias Prensa Latina en el extranjero. En cambio, Montaner no estuvo en las entrañas del monstruo. Peregrinó por aquí y por allá con su familia a cuestas. Desgraciadamente fue atacado por una dolencia neuro- cerebral degenerativa . Pero no bajó la guardia. Finalmente murió en su ley.

*Abogado.