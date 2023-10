Injusta lucha con cierres de vías

La modalidad de luchar contra las llamadas “injusticias patrióticas” se ha convertido más que una molestia para muchos, y es que en ocasiones no se trata de estar en desacuerdo con las razones, sino de la forma en la que afectan laboralmente, económicamente y hasta en salud. Hacer un cierre de calles no es la solución, es hora de que el pueblo busque nuevas formas de expresar sus descontentos sin afectar a miles. He escuchado de personas que han perdido citas médicas importante, así como tratamientos médicos por estas situaciones complicando así su estado de salud, creo que esto no puede ser una medida de castigo para el mismo pueblo.

Por su parte, creo que las autoridades deben tomar las medidas para hacer respetar el libre acceso a todos, pero sin entrar en represión.

Otras de las cosas que debemos tomar en cuenta es el interés de los que se hacen llamar luchadores de la patria, muchas veces le dejamos en manos de personas equivocadas nuestra luchas, muchos de ellos buscan la forma de sacar beneficios propios de esta situación. Además, esta puede ser una oportunidad para que los delincuentes se aprovechen de la situación y pongan en marcha sus planes de vandalismo, robo, hurto y otros crímenes que podrían desatar una delicada situación en nuestro país y poner el riesgo nuestra seguridad.