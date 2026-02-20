Inicio de clases sin obstáculos

A pocos días de iniciar el año escolar 2026, las familias se preparan con la compra de útiles escolares. Este nuevo ciclo representa una oportunidad para aprender, crecer y acercarse a nuevas metas. Entre expectativas y organización, padres y estudiantes comparten el deseo de que el regreso a las aulas se desarrolle con normalidad, en un ambiente seguro y propicio para el desarrollo académico.

Cada año existe la preocupación de que surjan problemas de infraestructura que retrasen o compliquen el comienzo del calendario escolar. Por eso, la expectativa es sencilla y clara, que no haya inconvenientes en los planteles. Se espera que los salones estén en óptimo estado, que los baños funcionen correctamente y que haya agua potable, que los espacios sean seguros para estudiantes y docentes.

No se trata de pedir grandes cambios, sino condiciones básicas que permitan enseñar y aprender con tranquilidad. Cuando las escuelas están listas desde el primer día, se transmite confianza y estabilidad a toda la comunidad educativa. Panamá necesita un inicio de clases ordenado, puntual y sin problemas de infraestructura que afecten el derecho a la educación.