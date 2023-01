Inicia la política, a 16 meses de las elecciones

A pesar que faltan 16 meses para que se celebren las próximas elecciones generales, donde los panameños tienen la responsabilidad de escoger a través del voto a nuestro próximos gobernantes, la carrera política parece ya estar en marcha, al ver la forma en la que quienes aspiran a cargos de elección popular o que tiene pretensiones a lo anterior empiezan a manifestar y exponer acciones para buscar simpatía entre el electorado. Al parecer, esta campaña política se va a poner tensa, con todo lo que se está viendo a inicios de este año preelectoral.

Desde las fiestas de fin de año estamos viendo como los políticos se movilizan con las regalías a la población, a la que muchos denominan apoyo, ayuda, colaboración y en el peor de los casos, donaciones; pero lo que he visto, lo cierto es que la política es una de las actividades a la que muchos apuestan sin tener un resultado realmente seguro; pues a la hora de emitir el voto solo el electorado y la urna sabrán por quien se voto. A los políticos, me queda decirles que no se confíen de que las regalías les van a dar la garantía de reelegirse; y a los electores solo les pido que la responsabilidad de a quien le entregamos la gobernanza de nuestro país está nuestras manos. Por dicha razón, analicemos cada acción y no voten solo por lo que les dan, sino por el que crean tenga las intenciones reales de rescatar a Panamá.

*La autora es periodista.