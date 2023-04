Hoy....una ensalada de alfabetización sanitaria

Hoy deseamos plantear dos temas que nos deben poner en alerta frente a nuestra salud. Hacemos gestión del conocimiento. Una reciente publicación en USA, indica que hay un grado preocupante de adicción a la comida, en especial por los alimentos procesados, conocidos ya, dañinos a la salud. El estudio revela, que uno de cada 8 estadounidenses tienen ese problema Se realizo con participantes de más de 50 años de edad. El estudio fue realizado por la Universidad de Michigan. El porcentaje de adicción es de un trece por ciento entre las edades de 50 y 80 años. Siendo las damas las que encabezan estas cifras, entre los 50 y 60 años de edad. El estudio fue a través de encuestas con alrededor de 13 preguntas. Aunque se cuestiona el término adicción, estos alimentos mayormente ricos en almidones y azucares nuestro cerebro responde positivamente a su ingesta. El 17 por ciento de los encuestados acepto tener sobrepeso frente a uno por ciento con peso normal. Lo importante de este estudio, del cual resalto lo más relevante, es preguntarnos si como panameños también poseemos por estos hábitos dañinos a nuestra salud Consulté a su médico para buscar ayuda. En equipo multidisciplinario se pueden controlar loa “antojos intensos”, tal como se enuncia en el estudio “National Poll on Healthy Aging: Addiction to Highly Processed Food Among Older Adults Kullgren, Jeffrey; Solway, Erica; Roberts, Scott... [] 2023-01-30”, es el articulo base. El otro tema es lo que hasta ahora algunos estudios han revelado del trabajo en casa, que tomó auge durante la pandemia, Para algunos trabajadores esta modalidad siempre que fuese dentro del horario regular, es decir sin horas extras, resulto aceptable. Para los que trabajan desde casa más allá del horario regular, fue negativo, generando muchas veces tensión. Algunas damas la suma del trabajo en casa más la atención del hogar e hijos les resulto difícil. El estudio se realizo en Alemania. Se realizo bajo la modalidad de encuesta. Duanyi Yang, Erin L. Kelly and Lisa Berkman Fuente: ILR Review Working from Home and Worker Well-being: New Evidence from Germany Es el trabajo original para quienes desean ampliar el tema Lo importante es que cada empresa realice sus ajustes si desea continuar con la modalidad del trabajo en casa, procurando crear un ambiente saludable a sus empleados.