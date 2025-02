Hoy quiere contarte...

«La soledad no es tu adversario, es nuestro maestro, en el descubrirás que no hace falta nada, porque te tienes a ti».

Decidí que este sería el último texto catártico, ya es hora de darme el tiempo de reconectarme a personas, lugares y cosas que me den paz.

Te diré con suavidad, y esta vez omitiré algunas cosas... «Te quiero tanto que aprendí a amarte de lejos», así pues, no podemos enamorarnos de nada ni nadie que no seamos capaces de entregar un pedazo de nuestro corazón, porque las historias de amor nacidas para vivirlas, provienen del compromiso, respeto y admiración.

Hoy no quiero pedirte que me quieras, ni que me elijas... y no sientas culpa por no hacerlo, solo te pido que me digas la verdad, si soy o no lo que buscas, sin mitades ni promesas, solo sí o no.

«Si no sabes lo que quieres, para que perder el tiempo» hoy solo busco conexión, encontrando ese amor profundo dentro de mí, saber que me pertenezco y poder seguir amándote.

Para vivir plenamente en solitario es necesario viajar al interior de nuestro ser, viviendo con asombro cada instante, a través del crecimiento espiritual. Es necesario conocernos desde ahí y dialogar con amor, con verdad y respeto a nosotros mismos, teniendo disposición de cambiar nuestra historia.