Hay una tristeza en el aire

Este noviembre ha sido bastante atípico, y por lo que vemos diciembre también lo será.

En mi caso, particular este fin de año no le tengo tanta fe y aunque hemos tratado de mantener el ánimo arriba, puedo decir que el ambiente se siente más triste que incluso durante la pandemia.

La incertidumbre no nos deja hacer planes, ilusionarnos. Los adornos navideños ya no tienen la misma magia; padres y niños ahora están más preocupados por el año escolar perdido que por regalos y ropa de fin de año. Trabajadores de la mina y educadores no saben si quiera si tendrán para comprar la cena de Navidad. Y qué decir de los residentes en Bocas del Toro y Chiriquí que ni siquiera saben si van a tener gas para preparar sus alimentos.

De bando y bando las proyecciones no son nada positivas, o por lo menos así lo veo yo, a lo mejor es por eso que no sentimos la brisa navideña. Los aires de fraternidad se han disipado y no saber qué va a pasar nos tiene todos más confundidos y hasta tristes.

No han sido fácil este último mes. Como cualquier panameño, sin importar el estatus social o la profesión, es algo que nos tiene preocupado porque todos estamos dentro del mismo barco llamado Panamá y aunque estemos remando para distintas direcciones, el peso es igual para todos.

Niños, jóvenes, adultos y ancianos nos encontramos cada uno en su trinchera, a la expectativa y esperando un buen resultado, pero cuánto tiempo tomará ver la luz al final del túnel.

Esta será una Navidad atípica, y esperando solo despojarse de las cargas de este año en la noche vieja y recargar baterías para soportar lo que se avecina.