Hay planes que se les debe decir “No”

Por un cambio en el país, para el futuro de todos, debemos de rechazar cualquier plan que intente desestabilizar la nación. No es momento de eso, cualquier idea negativa no va a ayudar en nada a resolver los principales problemas que enfrenta Panamá.

Ya culminó el proceso de buscar los votos, las autoridades fueron electas, ahora corresponde respetar los resultados y dejar que esas personas que elegimos en las urnas empiecen a trabajar. Falta un mes para que el nuevo gobierno pueda iniciar oficialmente su trabajo, y debemos dejarlo hacer su labor, es una nueva oportunidad para todos.

El proceso de impugnación, es válido, es legal, pero que sea usado en los casos que en verdad se ameriten y que quienes impugnen busquen defender el voto, y no solo se haga por querer seguir en el poder y no darle oportunidad a otro, eso es algo que no se debe entorpecer.

A las autoridades encargadas de resolver estos procesos, respetando los tiempos legales, esperamos que lo hagan de la manera más rápida posible para tener un norte, por ejemplo en la Asamblea Nacional, donde se debe elegir la junta directiva el día de la instalación y si alguna bancada está incompleta puede claramente entorpecer a la hora de votar por los candidatos a dirigir el Legislativo, ya que le restaría votos a quien postulen. Confiamos que esto no sea una mala jugada. El país, reitero, merece estar unido y el equipo de gobierno trabaje en un mismo camino. No podemos darnos el lujo de estar divididos si queremos que Panamá prospere sin favoritismo de ninguna clase, que el avance se refleje en todos los sectores de la sociedad. * Periodista.