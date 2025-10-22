Hacer goles es fácil

Decía el profesor de Música, Alejandro Castillo, que “la música es fácil”, aunque muchos, sólo viendo los símbolos se asustan y la consideran algo imposible.

Empecemos trayendo a este contexto la experiencia de un joven miope de diecisiete años que nunca había jugado basquetbol pero que en pocos meses logró tener un pulso tan extraordinario que parecía imposible, toda vez que no podía ver el aro, porque este carecía de redes.

¿Cómo se pudo lograr eso? Simplemente aplicando las leyes de la mecánica del movimiento.

El basquetbol y el futbol se parecen en el hecho de que se gana por la cantidad de anotaciones; en ambos se requiere que un balón, de gran volumen, que ingrese en un aro, en el básquetbol, y en una portería en el futbol. En ambos, se afronta la presencia constante de un adversario, quien obstaculiza las acciones de los atacantes. En el básquetbol, generalmente, se debe atrapar el balón para hacer el tiro al aro, cosa que no es necesaria en el futbol, pero que, de hacerse, permite un mejor control y un disparo más certero. Mientras que en el basquetbol se juega con las manos, el fútbol permite que se juegue con casi todo el cuerpo, sobre todo con la cabeza y los pies. Tiene cierta ventaja, ¿verdad?

Decía el físico y matemático griego Arquímedes: “Denme un punto de apoyo y moveré al mundo”. Lo dijo porque aprendió la mecánica del movimiento y el uso de las poleas.

Esto es así porque cuando se aprende bien algo, bien se puede enseñar y en el fútbol, es indispensable saber enseñar a hacer goles ya que, sin goles, no se gana ningún partido.

El hacer goles es tan fácil como hacer canastas en el básquetbol, siempre que se domine la mecánica del movimiento y aunque, como el miope, no se vea la portería, porque cuando se domina la mecánica, el resto es simple resultado de ella. Se tiene que aprender a pararse, ante de recibir el balón; a determinar el punto de incidencia hacia el cual hemos de dirigirlo; a girar el cuerpo de la forma correcta para acompañar la dirección del balón; a como recibir un balón con la cabeza, así como cabecear, para que vaya a donde se quiere; a reconocer los giros del balón, para que al golpearlo viaje de la forma y con los efectos que determina el jugador.

