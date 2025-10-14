Fútbol: ¿Dónde está Dios?

Cuando se lleva a cabo un torneo futbolístico, generalmente, se utilizan las herramientas físicas mentales y emocionales para realizar todas y cada una de las actividades correspondientes, por un lado, a la organización, y, por el otro, a la consecución del éxito, es decir, a llegar a ser campeones

En el contexto actual se habla de inteligencia emocional, como una de las herramientas vitales para triunfar en la vida. Vendría a ser como el arco largo inglés que les permitió la conformación de un gran imperio, pero el mismo resultó inútil ante el arco corto de los mongoles, que vendría a representar, para nuestra exposición, como la parte divina insertada en el futbol, formulada como una alegoría.

Psicológicamente, se dice que los mentales vencen a los emotivos y que el espíritu vence a la mente. ¿Cómo sería eso?

Cuando se unen la mente con las emociones, son sumamente poderosas, pero, aun así, el espíritu las supera por mucho.

Se dice que el subconsciente es cien veces más poderoso que el consciente (físico – emocional – mental) y si se tiene una correlación armoniosa en la vía Dios – espíritu, se pueden hacer milagros, “se pueden mover montañas”

La armonía de esa correlación se logra cuando se es uno en todos los cuerpos – físico – emocional – mental – espiritual. Es cuando su si es si y cuando su no es no, y podrá empoderarse sobre los resultados aleatorios

¿Cómo procede esto en el futbol? Cuando se le enseña al futbolista a ser uno, para que su voz sea su voz, este podrá hacer que el partido funcione según sus deseos y si se produce la unión de todo un equipo, su poder multiplicado romperá con la aleatoriedad del resultado del evento, y más cuando el factor más importante de la práctica de este deporte es en gran parte de aire, el balón.

Si en cada jugada importante en que intervenga en futbolista, él se hace uno con su comunión espiritual, su poder será 100 veces más poderoso que el que le proveen sus cuerpos físicos – emocional – mental, y el mismo fluirá de su interior y sus jugadas serán mejores, quizás perfectas. Ello facilitará, por ejemplo, sus goles. * El autor es Profesor de Historia.