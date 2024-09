Excelente, pero...

Como es un tema de salud, los seguros relativos a ella, como médico y usuario, no dejo de sentirme satisfecho de las recientes declaraciones del nuevo encargado de la Superintendencia de Seguros, órgano rector público de estos negocios, el licenciado Luis E. Banderas.

Hay en las respuestas del nuevo gerente, visión de transformación y renovación en esa cartera. Todo lo que signifique facilitar sobre todo al usuario información de ese complejo mundo, es bien recibido. No sé si el nuevo gerente ha pensado también renovar los conceptos que rigen los seguros de salud. Me refiero que los seguros de salud contratados a empresas privadas son de orden prácticamente individual y quizás algo solidario cuando son corporativos. Sin embargo, el riesgo moral permite abuso en ellos. Quizás se dé entre usuarios y prestadores de servicios de la salud.

Muchas veces nuevas tecnologías aumentan gastos de salud y enfermedad, pero es la evidencia científica la que debe regir esas prestaciones. De no ser así quedamos en una sencilla oferta y demanda monetaria y no del todo científica. Además son las ciencias de la tecnología sanitaria la que nos respaldan ante tratamientos procedimientos etc. que son costo beneficios para el paciente. El riesgo moral como enuncié, permite el abuso de usuarios por su irresponsabilidad en cuidado de la salud, aumentando siniestralidad que al final pagamos los demás. No se motiva al que cuida al máximo su salud. Es un mercado asimétrico.

Al final teniendo un seguro individual me obligan a una solidaridad social que está basada en el abuso en los cuidados de la salud por la irresponsabilidad de otros. Por supuesto los que reciben beneficios monetarios, les encanta esto. Deben reformarse las normas para incentivar y premiar al que cuida su salud y contribuye en forma no responsable al aumento de la famosa palabra siniestralidad. Ojalá los jóvenes diputados ya estén estudiando este tema y ayuden a la nueva Gerencia a buscar mayor equilibrio en este mercado de los seguros de la salud. y la enfermedad.

* Médico.