Estudios deben adaptarse al mercado laboral

Graduarse de la universidad solía ser sinónimo de éxito y estabilidad laboral. Hoy, muchos egresados enfrentan una dura realidad, la falta de oportunidades laborales acordes a su preparación profesional. Esta situación refleja una desconexión entre el sistema educativo y lo que demanda el mercado laboral. Los jóvenes invierten años de estudio, tiempo y dinero con la esperanza de mejorar su futuro. Pero al salir, se encuentran con trabajos mal remunerados, empleos que no requieren su nivel académico o, peor aún, con la necesidad de migrar o aceptar trabajos informales. Mientras tanto, las empresas exigen experiencia previa que algunos recién graduados no han podido adquirir. La sobreoferta de profesionales en ciertas áreas, junto con la falta de políticas públicas para fomentar la inserción laboral juvenil, agrava el problema. Además, muchas universidades no actualizan sus planes de estudio según las demandas del mercado laboral. Es urgente replantear el papel de la educación superior, promover prácticas profesionales y fomentar el emprendimiento.