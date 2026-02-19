¿Está preparado el Meduca para iniciar las clases?

Lo vuelvo a preguntar: ¿Está preparado el Ministerio de Educación (Meduca) para iniciar las próximas clases? Faltan menos de dos semanas para que inicie el año lectivo 2026 y miles de estudiantes panameños (extranjeros también) se alistan para regresar a las aulas con mochilas nuevas, cuadernos forrados y la esperanza intacta de aprender.

Sin embargo, cada arranque del periodo escolar viene acompañado de la misma interrogante: ¿están realmente listas las escuelas y el personal docente?

El Meduca tiene la responsabilidad de garantizar que los planteles estén en condiciones óptimas y que cada salón cuente con su maestro o profesor desde el primer día. No es justo que, como ocurre casi todos los años, transcurra un mes completo y todavía haya estudiantes sin docentes asignados. Esa improvisación afecta el calendario académico y, sobre todo, el derecho a la educación. También es momento de hacer un llamado a la conciencia del gremio magisterial, las huelgas sin razón ni fundamentos claros solo perjudican a los estudiantes, especialmente a los más vulnerables.

La educación no puede seguir siendo rehén de conflictos recurrentes. Ojalá este 2026 marque la diferencia planificación, compromiso y clases completas desde el día uno, nuestros estudiantes lo merecen.

* Periodista.