Escasez de humanidad o autoridad

Los puentes y esquinas del área metropolitana, y por ende zonas concurridas se están convirtiendo en residencia para indigentes.

Las personas de calles, muchas de ellas con evidentes problemas mentales, hundidos en las penurias económicas y esclavos de alcoholismo y la drogadicción se pasean por los alrededores buscando la forma de conseguir dinero para solventar sus necesidades.

La madre o padre, hermana o hermano, hija o hijo de alguien. Una persona que carga con sus culpas, con sus decisiones, sus malos pasos, puede ser; pero sigue siendo un ser humano que ni la sociedad en la que vive ni las autoridades pueden controlar. Eso sin contar con el peligro que representa tanto para ellos como para la sociedad.

En ocasiones, su, momentos de violencia, la poca salubridad y un ambiente necesidad los convierten en marginados, pero entre más se ignore el problema más grande se va hacer.

Estas personas no van a desaparecer si no reciben la ayuda adecuada, y no estoy hablando de darles dinero para que se alejen, un plato de comida o algo de ropa; estoy hablando de hacer todo lo que este en las manos de los seres humanos que tengan la autoridad y posibilidad de cambiar la vida y darles a esta personas una mejor calidad de vida.

Se necesitan infraestructuras, un plan de manejo, un trabajo conjunto pero sobre todo la voluntad de los que tiene sus cinco sentidos bien puestos hacer lo necesario, por hoy en día tiene más opciones de ser rescatado un animal de la calle que una persona sin techo.

* La autora es periodista.