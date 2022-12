Cuando se dan a conocer hechos de violencia contra la mujer, sale una ola de personas a las calles, en los canales y por todas las vías posibles, dando su sentir que todo el mundo está en contra de la violencia. Pero ¿luchamos contra ella todos de la misma manera?

Creo que siempre, sin que se den a conocer este tipo de hechos necesitamos que personas de todos los orígenes y comunidades defiendan la igualdad de género, porque es realmente una cuestión de derechos humanos que nos afecta a todos.

Un tema delicado de abordar y disminuir, pero nada se pierde con intentar implementar políticas públicas, medidas de protección para buscar mitigar los femicidios, los abusos contra menores y muchos otros casos que muchas veces no se llegan a conocer porque las víctimas no denuncian. Es lamentable saber que siempre los agresores o abusadores son personas cercanas o de las familias.

Como sociedad también, muchas personas prefieren en el caso de la violencia contra la mujer, no meterse en problemas de parejas. Y esto pasa porque se da que en algunas o muchas ocasiones las mujeres no prefieren denunciar y la población crea el pensamiento que a esa persona le gusta el maltrato y prefieren no ayudar. Es hora de actuar. *Periodista.